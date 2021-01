[아시아경제 이지은 기자] 우리 정부가 북측에 전달한 '한반도 신경제 구상'에 원전이 포함됐다는 일부 보도에 대해 통일부가 "관련 내용은 전혀 없다"고 반박했다.

통일부는 31일 "2018년 4월 27일 남북정상회담 당시 북측에 전달한 '한반도 신경제 구상'에는 원전이라는 단어나 관련 내용은 전혀 없다"며 이같이 밝혔다.

일부 언론이 2018년 '판문점 도보다리 회담' 당시 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 건넨 '한반도 신경제 구상' USB 에 원전 관련 내용이 포함돼 있다고 보도한 데 대한 해명이다.

통일부는 앞서 지난 29일에는 "2018년 이후 남북협력사업으로 북한 지역에 원전 건설을 추진한 사례가 없다"고 밝히기도 했다.

