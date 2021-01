2월부터 네이버·카카오T로 KTX 예매한다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 카카오모빌리티가 KTX 등 열차 승차권 예약 서비스를 제공한다.

네이버는 내달 1일부터 한국철도공사(코레일)의 기차표 예매와 발권을 할 수 있는 서비스를 출시한다고 31일 밝혔다.

'네이버 지도' 앱에 신설된 '기차 조회·예매' 탭을 누르면 기차 시간표를 검색하고 예매할 수 있다. 네이버 검색 창에서도 역사 이름이나 '기차 시간표', '기차 예매' 등의 키워드를 검색해 동일한 기능을 이용할 수 있다.

제공되는 정보는 코레일에서 운영하는 KTX, 새마을, 무궁화, ITX-청춘, 관광열차 등이다.

네이버의 '스마트어라운드' 등 다양한 기능과 시너지 효과도 기대된다. 예를들어 서울 이용자가 부산으로 여행 계획을 짠다면, 스마트어라운드를 활용해 내 취향의 음식점을 찾아보면서 기차 예매까지 한 번에 가능하다. 또 역 근처 식당에서 스마트주문으로 음식을 미리 주문해 기차에 탑승할 수도 있다.

우승기 네이버 책임리더는 "향후에는 기차 도착 시간에 맞춰 도착지 근처의 맛집을 알림으로 추천해주는 등 이용자 편의를 위한 다양한 기능을 검토하고 있다"고 밝혔다.

카카오모빌리티도 내달 1일 '카카오 T 기차'를 출시한다.

카카오T 기차 서비스는 코레일에서 운영하는 모든 종류의 일반 열차에 대해 예매부터 결제·발권까지 전 과정이 가능하다. 또 카카오T 시외버스, 카카오T 택시 등의 서비스까지 유기적으로 연동해 범 광역권 이동 수단을 아우르는 서비스를 제공한다.

카카오T 기차에서는 출발, 도착지만 입력하면 기차역 안내부터 전체 이동에 대한 최적의 경로까지 자동으로 추천받고 이용할 수 있다.

기차역이나 노선별 정보를 몰라도 최종 목적지 입력만으로 최적의 기차 노선을 안내받아 예매하고 결제할 수 있다. 이외에도 기차와 시외버스 간 환승 정보, 기차 이용 전후의 출발지와 목적지 간 이동 수단까지 한번에 제공받을 수 있다.

카카오 T 기차는 카카오 T 앱 가입자라면 누구나 이용 가능하며, 별도의 예매 수수료 없이 기존 기차 운임과 동일한 운임으로 이용할 수 있다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "카카오T 플랫폼이 범 광역권 이동 서비스를 제공하게 된 만큼, 이를 시작으로 더 다양한 서비스를 연결해 이동에 대한 포괄적 비전을 제시하는 유일한 플랫폼으로서의 위상을 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 밝혔다.

