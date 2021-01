로빈후드 게임스톱 거래 막은 이유 "의무예치금 너무 높아져서"

로빈후드, 게임스톱 주식 거래 제한 해명

[아시아경제 한진주 기자] 게임스톱 주식 거래를 제한해 논란을 일으켰던 미국 온라인 증권 거래업체인 로빈후드가 의무 예치금 때문이었다고 해명했다.

로빈후드는 30일(현지시간) 블로그를 통해 "사람들이 주식을 구매하는 것을 막고 싶어서가 아니었다"며 "클리어링하우스가 요구하는 주식 의무 예치금이 10배 치솟아 주식 매수를 중단한 것"이라고 설명했다.

클리어링하우스는 주식과 파생상품 등을 거래하는 과정에서 불이행되는 위험을 줄이기 위해 설립된 금융 관련 기관을 말한다.주식매매거래가 마무리되기까지 정산에 2일이 소요되는데 갑자기 주식이 급등하면 기간 내에 급락할 위험도 커져 한쪽이 거래를 이행하지 못할 가능성이 커진다. 이 때문에 증권사들의 의무 예치금이 늘어나는 구조라고 로빈후드는 설명했다.

로빈후드는 "예치해야하는 금액이 너무 커지고 변동성이 큰 주식으로 인한 금액이 수억달러를 차지해 우리가 그 요구사항에 맞추기 위해서는 구매를 제한하는 조치를 취해야 했다"고 덧붙였다.

앞서 비디오게임 유통업체인 게임스톱 주식을 놓고 개인 투자자들과 공매도 세력이 맞서면서 게임스톱 주식이 이번주 기준 400%, 1월 전체 1600% 가량 폭등했다. 로빈후드는 28일 게임스톱과 ANC 등 폭등한 주식들의 매수를 중지해 투자자들 사이에서 불만이 일었다.

미국에서 정치인들까지 나서 로빈후드를 비판하고 증권거래위원회(SEC)가 관련 상황을 조사하겠다고 발표하자 로빈후드가 해명을 내놓은 것으로 풀이된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr