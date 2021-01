'간경화 말기' 어머니 위해 8㎏ 감량…간 이식한 뇌병변 아들

[아시아경제 나한아 기자] 중증 뇌 병변 장애가 있는 아들이 간경화 말기인 어머니를 위해 엄격한 식이요법과 운동으로 체중 감량을 한 후 간 이식한 사연이 감동을 주고 있다.

30일 연합뉴스 보도에 따르면 경남 창원 국립마산병원에서 일하는 10년 차 공무원 김해성(42) 씨는 자신의 어머니(67)에게 간 이식을 했다.

김 씨의 어머니는 지난해 4월 비알코올성 간경화 말기 진단을 받고 서울의 한 병원 중환자실에 입원했다.

김 씨는 간 이식을 원했지만, 검사 결과 김 씨의 지방간 수치가 10%인데다 나이가 비교적 많은 편이라 수술이 어려웠다.

지방간 수치를 0%까지 낮추면 수술이 가능하다는 의사의 소견에 김 씨는 그날부터 하루 세끼를 고구마, 계란 흰자, 샐러드 등을 먹고 매일 1시간 이상을 걷는 등 엄격한 다이어트를 했다.

김 씨는 뇌 병변 장애로 오른쪽 손발이 불편하고 다리를 절고 거동이 쉽지 않았지만, 어머니를 위해 하루도 빠짐없이 운동하며 체중을 감량했다.

김 씨는 한 달 보름 만에 83㎏에서 75㎏까지 무려 8㎏을 감량하며 지방간 수치도 0%에 도달했다.

김 씨는 '어떻게 아들의 몸에 수술 자국이 남게 하냐'라며 이식 수술을 극구 반대한 어머니를 설득해 지난해 12월 23일 서울 한 병원에서 간 이식 수술을 했다.

현재 김 씨의 어머니는 건강을 회복하면서 입원 치료를 받고 있다.

김 씨는 "아픈 어머니에게 이식 수술을 하는 거니까 당연히 해야 한다고 생각했다"라며 "어머니가 건강하면 그것으로 만족한다"라고 말했다.

한편 김 씨의 아버지는 2019년 말 사고로 척추를 다쳐 수술을 앞둔 상황이다.

김 씨는 "부모님이 모두 편찮으셔서 경제적으로 어렵지만, 우리 가족 모두 몸 건강히 행복했으면 한다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr