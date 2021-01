경남도, 올해 ‘보다 가치 있는 산림자원 조성과 산림휴양복지 증대’

도민이 체감하는 산림가치 증진과 산림자원보호·예방에 집중

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 ‘2021년 시군 산림관계관 회의’를 도와 시군 산림관계자 40여 명이 참석한 가운데 29일 영상회의로 진행했다.

이날 회의에서는 2021년 경남의 산림시책 방향과 달라지는 정책에 대한 설명, 봄철 산불예방과 소나무재선충병 방제 등 현안사항에 대한 논의가 이루어졌다.

올해는 ‘보다 가치 있는 산림자원 조성 및 산림휴양복지 증대, 도민의 안전과 생명을 지키는 산림재해 예방’을 목표로 삼아 산림 가치 증진을 위해 2732억원의 예산이 투입된다.

조림·숲 가꾸기 사업으로 산림자원을 조성하고, 다양한 산림 휴양시설을 확대해 지역별 관광자원과 연계한 산림휴양 인프라를 구축한다.

아울러 산불 예방 헬기 배치, 산사태취약지역 지정관리, 산사태 현장 예방단 운영, 사방사업 등으로 산림재해를 사전에 차단한다.

특히 스마트 산림 바이오 혁신성장거점 단지를 역점을 두고 추진해 품종개량 및 재배기술 개발체계를 구축하고 일자리 창출 효과도 노린다.

유재원 도 산림정책과장은 “산림 분야 예산을 상반기 67% 이상 조기 집행해 경기부양에 앞장서고 온 국민이 체감할 수 있는 성과 창출에 전 행정력을 집중할 계획”이라고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr