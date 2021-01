[아시아경제 송승섭 기자] 상상인저축은행이 하루만 맡겨도 1.6%(세전) 금리를 제공하는 ‘뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금’ 상품을 출시한다고 29일 밝혔다.

이번 ‘뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금’은 뱅뱅뱅 애플리케이션(앱) 전용 상품으로 오는 2월 공식 출시한다. 기존 ‘중도해지 괜찮아 369 정기예금’의 차세대 상품으로 중도해지 시에도 예치기간별 약정금리를 적용하는 복리식 상품이다.

기본 금리는 1.6%이고 예치 기간에 따라 3개월 이상은 1.7%, 6개월 이상 연 1.8%, 9개월 이상 연 1.9%의 약정 이율이 적용된다. 1인당 10만원부터 가입할 수 있다.

이인섭 상상인저축은행 대표는 “하루만 맡겨도 1.6% 금리를 적용받는 파킹통장으로 매력적인 상품”이라면서 “고객이 만족할 수 있는 경쟁력 있는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

