마켓컬리, '케이지프리' 선언…"10년내 동물복지 식용란 100% 전환"

"2030년까지 마켓컬리서 판매하는 식용란 100% 동물복지 달걀로 교체"

10년간 마켓컬리 주도로 생산자, 공급사 등과 협의체 운영 통해 세부 논의

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리가 2030년까지 마켓컬리에서 판매하는 모든 식용란을 케이지프리 방식(사육방식 1번과 2번)으로 키우는 동물복지 달걀로 전환하겠다고 29일 밝혔다.

마켓컬리는 이번 케이지프리 선언을 바탕으로 향후 10년 내에 마켓컬리에서 판매하는 모든 식용란을 케이지프리 달걀로 교체할 계획이다. 마켓컬리는 "먼저 2026년까지 동물복지 달걀의 비중을 80% 이상으로 높인 뒤 최종적으로 2030년에 100%에 도달할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

국내 동물복지 농장 비중은 전체의 3%대에 그치는 상황이다. 현재 마켓컬리가 판매 중인 식용란 중 동물복지 달걀 개수 비중은 66%다. 판매량 기준으로는 약 70%(2020년 기준)에 달한다. 마켓컬리는 "다른 온라인 유통사들의 동물복지 달걀 비중이 18%에서 26% 정도를 차지하고 있는 것에 비해 2~3배가 넘는 비중"이라며 "마켓컬리 자체 브랜드(PB) 상품으로도 동물복지 우유, 요거트, 구운란, 반숙란, 계란장 등 다양한 동물복지 제품을 개발하고 있다"고 말했다.

마켓컬리는 "향후 장기적으로 식용란 시장이 100% 케이지프리로 전환해야 한다는 방향에 책임감을 갖고 정부 규제 등을 통해서가 아닌 자발적인 판단 아래 케이지프리 전환을 선택했다"고 밝혔다. 1단계 목표로 양질의 케이지프리 식용란 상품을 지속적으로 발굴해 2026년까지 그 비중을 80%까지 높인다는 방침이다. 마켓컬리는 이같은 목표를 달성하고 케이지프리에 대해 원활히 협의하기 위해 생산자, 공급사 등과 함께 케이지프리 협의체를 운영할 예정이다.

마켓컬리는 "협의체 운영을 통해 동물복지 농장과 상생할 수 있는 유통구조를 만들고, 업계 전체가 이같은 방향에 공감할 수 있도록 심도 깊은 논의를 이어갈 예정"이라며 "특히 10년이라는 시간을 두고 케이지프리에 접근할 예정인 만큼 생산자, 공급사와 향후 꾸준한 협의를 바탕으로 동물복지 달걀 및 관련 상품의 미래 가능성을 알리고, 고객이 믿고 구매할 수 있는 건강한 달걀을 선보이도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

