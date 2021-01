휴젤, 보툴리눔 톡신 제제 ‘보툴렉스’ 300유닛 식약처 품목허가

[아시아경제 박형수 기자] 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,700 2021.01.29 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락휴젤 "2025년 매출 1조 도전"휴젤, 2021년 영업마케팅 전략 공유 ‘온라인 POA’ 개최 close 이 식품의약품안전처로부터 보툴리눔 톡신 제제 ‘보툴렉스(Botulax)’ 300유닛에 대한 판매 허가를 받았다고 29일 밝혔다.

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,700 2021.01.29 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락휴젤 "2025년 매출 1조 도전"휴젤, 2021년 영업마케팅 전략 공유 '온라인 POA' 개최 close 은 2010년 눈꺼풀 경련 적응증을 대상으로 보툴렉스 100단위 품목허가를 획득했다. 이후 50유닛, 150유닛, 200유닛 단위에 대한 품목허가를 추가로 받았다. 적응증도 미간주름·뇌졸중 후 상지근육경직·소아뇌성마비 첨족기형·외안각주름(눈가주름)으로 확대했다.

보툴렉스는 국내 톡신 시장에서 2016년부터 4년 연속 국내 1위 브랜드로 입지를 다졌다. 지난해 국내 매출도 목표치를 넘어서며 50% 이상 시장점유율을 기록한 것으로 추정했다.

보툴리눔 톡신 제품의 투여 용량은 시술 부위 및 범위 등에 의해 결정되며 현장에서 용도에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 품목허가를 획득한 300유닛의 적응증은 뇌졸중 후 상지근육경직, 소아뇌성마비 첨족기형 등 2가지다. 미간주름이나 눈가주름 등보다 상대적으로 많은 양의 보툴리눔 톡신 제제를 필요로 한다.

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,700 2021.01.29 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락휴젤 "2025년 매출 1조 도전"휴젤, 2021년 영업마케팅 전략 공유 '온라인 POA' 개최 close 관계자는 "보툴렉스는 우수한 제품력과 안전성을 바탕으로 지난 10여 년 간 국내 시장에서 괄목할 만한 성장을 이뤄냈다"며 "적응증에 대한 시장 니즈를 고려해 용량 옵션을 확대했다"고 설명했다.

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,700 2021.01.29 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락휴젤 "2025년 매출 1조 도전"휴젤, 2021년 영업마케팅 전략 공유 '온라인 POA' 개최 close 은 보툴리눔 톡신 제제의 양성교근비대증, 과민성 방광, 경부근긴장이상 등 미용과 치료제 영역에서 적응증 확장을 위한 임상을 하고 있다.

