용산구 별밭 작은도서관 원어민 영어교실 운영

3월8~12월15일 3기에 걸쳐 파닉스, 기초·실용회화 강의... 비대면 원칙…거리두기 완화 시 대면수업 가능...2월1~15일 구 교육종합포털로 접수…수강료 6만원

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 3월8~12월15일 3기(기수별 26회)에 걸쳐 별밭 작은도서관(대사관로34길 49, 제천회관 4층) 원어민 영어교실을 운영한다.

1기는 3월8~6월9일, 2기는 6월14~9월8일, 3기는 9월13~12월15일이다.

모집대상은 용산구 거주 초등학생, 교실은 초급(1~4학년생)·중급(3~6학년생) 2개 반으로 나뉜다.

운영시간은 월·수 오후 3시30~4시30분(초급), 오후 4시30~5시30분(중급) 1시간씩이며 비대면(온라인)수업 원칙이다.

사회적 거리두기 완화 시 대면수업도 가능하다.

반별 정원은 15명, 교육내용은 파닉스(Phonics·발음 중심 어학 교수법), 기초·실용회화다. SLI평생교육원 소속 원어민 강사가 수업을 진행한다. 수강료는 기수별 6만원.

1기 교실 참여를 원하는 이는 2월1일 오전 9시30분부터 15일 오후 6시까지 구 교육종합포털로 신청하면 된다.

온라인 접수만 가능하다. 모집정원 초과 시 구는 전산추첨을 통해 수강생을 선발한다.

선발 결과는 2월17일 오후 2시 구 교육종합포털로 공지할 예정이다.

반배치를 위한 레벨테스트는 2월19~22일로 계획했다. 수강료는 3월4일까지 납부해야 한다.

구 관계자는 “꿈나무종합타운 원어민 외국어교실과 별도로 별밭 작은도서관 원어민 영어교실을 개강한다”며 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 나아지면 대면 형태로 보다 생생하게 수업을 진행할 것”이라고 말했다.

별밭 작은도서관은 문화체육관광부 생활SOC사업의 하나로 2019년10월에 오픈했다. 166.25㎡ 면적에 열람실, 글로벌 존(Global Zone), 프로그램실을 갖췄으며 장서 수는 1만권이다. 코로나19로 한동안 휴관을 이어왔으나 2월 1일 재개관한다.

성장현 용산구청장은 “코로나19로 아이들 학력격차가 심해지고 있다”며 “비대면 형태로라도 수업을 진행하고 지역 아동들의 영어활용 능력을 키울 것”이라고 말했다.

용산구 내에는 작은도서관 17곳을 포함, 공립 도서관이 19곳 있다. 신간 도서 확충, 특화 프로그램 운영, 통합네트워크 구축 등을 통해 구는 도서관 이용 활성화를 이끈다는 방침이다. 시설별 재개관 일정, 신간도서 목록은 용산구립도서관 통합홈페이지에서 확인할 수 있다.

