한우물 정수기, 2년 연속 고객이 가장 추천하는 브랜드 대상 수상

주식회사 한우물정수기는 지난 27일 산업통산자원부와 한국브랜드 경영협회가 후원하고 이코노미스트와 중앙일보가 주관하는 ‘2021 고객이 가장 추천하는 브랜드 대상’ 에서 정수기 부분에서 2020년에 이어 2년 연속으로 수상했다.

현대의 소비자들은 이전과 달리 적극적으로 소비의사를 밝히면서 주체적이고 합리적인 소비생활을 추구하고 있다.

‘고객이 가장 추천하는 브랜드 대상’은 이러한 소비자들의 성향을 반영할 수 있는 객관적 지표로 미래지향적이고 지속 가능한 브랜딩으로 고객을 만족시킨 브랜드를 선정함으로써 브랜드의 가치를 높이는 한편 소비자들의 올바른 소비생활의 척도 제시를 지향하는 행사로 알려져 있다.

한우물 정수기는 일반 정수기 제품들과는 차별화된 제품으로 미네랄과 약알칼리수를 음용 할 수 있는 ‘이중전기분해 정수방식’을 채용하고 있다. 관련하여 국내 유일 특허를 보유하고 있으며, 지난 2002년에는 미국 식품의약국(FDA)로부터 63개 항목에 걸친 검사에서 무독성, 안전성을 검증 받았다. 이어 2004년엔 정수기로는 세계 최초로 FDA에 의료기기로 등록될 만큼 기술력을 인정 받고 있는 기업이다.

한우물 정수기가 채용한 전기분해 방식은 먹는 물 관리법의 기준에 부합하는 수소이온농도 지수 pH 7.4~8.5 수준의 전해약알칼리수를 생성하는데, 여기에 함유된 활성수소가 몸속의 독소를 양성하는 활성 산소의 산화작용을 억제해 자생력을 높이는 효과가 있다.

또한, 약알칼리수는 건강한 사람의 혈액과 동일한 성질을 띠어 몸의 산성화를 완화시켜준다고 알려져 있다. 이외에도 한우물 정수기는 미네랄 함유량을 증가시키며, 물 입자를 축소시켜 음용시 신진대사에 도움을 주는 차별화된 기술을 보유하고 있다.

한우물 정수기 관계자는 “저희 한우물 정수기는 지난 35년간 전문 영업사원과 대기업과 같은 대대적인 광고 없이 이만큼 성장해 왔다. 소비자 분들이 저희 영업을 대신 해주셨다.”며 “그 마음에 보답하기 위해서라도 친환경적이고 건강한 물을 서비스 하기 위해 최선을 다하겠다.”고 수상 소감을 밝혔다.

