경기주택도시公, 조직개편…'6본부·32처·78부'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 28일 경기도 주거문제 해결과 3기 신도시 추진, 일자리 기반조성 등 핵심 정책목표를 효과적으로 달성하기 위해 조직 개편을 단행했다.

이에 따라 조직은 기존 '6본부, 25처, 66부'에서 7처, 12부가 늘어난 '6본부, 32처, 78부'로 확대 개편됐다.

주요 개편 내용을 보면 경기도 주거문제 해결을 위해 지난 해 발표한 경기도 기본주택 모델을 제도화하고 시범사업 추진, 사업지 발굴을 위해 임시조직(TF) 형태로 운영되던 기본주택추진단이 정규 조직화됐다.

또 경기도가 역점사업으로 추진 중인 3기 신도시 사업 담당을 위해 지구별로 과천안산사업단, 하남사업단, 용인사업단 등을 꾸렸다. GH는 이를 통해 3기 신도시 내 기본주택 50% 공급과 각종 특화 계획, 부지조성 등을 수립하게 된다.

아울러 공공주택 5만1000호 공급과 3기 신도시 내 1만9000호의 주택공급을 위해 미래주택사업처를 신설하고 올 하반기 예정된 사전청약 준비와 주택특화계획을 수립하는 등 도내 주거안정을 위해 역량을 집중하기로 했다.

GH는 이외에도 원도심 공공재개발ㆍ재건축을 위한 정비사업부를 신설하고 시범사업을 추진한다. 설계역량과 전문성을 강화하기 위해 설계부를 새로 만들고 안전품질단을 처급으로 격상했다.

이헌욱 GH 사장은 "이번 조직개편을 통해 경기도 정책수행의 중심 기관으로 경기도의 주거문제를 근본적으로 해결하고, 일자리 기반조성을 통해 일자리 문제도 해결하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr