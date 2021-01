[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,760 전일대비 80 등락률 -0.81% 거래량 3,452,367 전일가 9,840 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 미래에셋대우, 1000억원 규모 자사주 매입 결정'日 디지털혁신에 투자' 글로벌X 재팬, ETF 2종 상장미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 10종 판매 close 는 지난해 연결기준 잠정 영업이익 1조1047억원, 세전이익 1조1284억원, 당기순이익 8183억원을 기록, 증권업계 최초로 영업이익 1조원을 달성했다고 28일 밝혔다.

이는 전년 대비 각각 52%, 26%, 23% 증가한 수치로 금융투자업계 최대 실적이다.

미래에셋대우 관계자는 “해외사업부문, 자산관리(WM), 기업금융(IB), 트레이딩 등 전 영업부문에서 고른 실적을 보이며 세전 이익 1조원 시대를 열었다”며 “미래에셋대우는 본격적인 머니무브 시대를 맞이하여 철저한 리스크 관리를 바탕으로 균형잡힌 수익구조를 공고히 하고, 질적 성장을 통해 글로벌 톱티어(선두) IB로 자리매김할 것”이라고 말했다.

또한 미래에셋대우는 주주가치 제고를 위해 약 1000억원 규모의 자사주 매입도 발표했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr