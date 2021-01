현대제철, 작년 영업익 730억원…"저수익 사업 구조조정 검토"(종합)

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 이 올해도 적자 사업부 구조조정을 검토하고 수익성 강화에 집중한다. 또 올해 자동차 강판과 조선 후판 제품 가격 인상을 목표로 고객사와 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 작년 영업이익과 매출액이 모두 전년 대비 하락했지만 올해는 생산 및 판매가 나아지며 실적이 개선될 것으로 내다봤다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 작년 연결기준 영업이익이 730억원으로 전년 동기 대비 78% 감소했다고 28일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 18조234억원으로 12.1% 줄었으며 당기순손실로 적자전환했다. 또 영업이익률도 0.4%로 1.2%p 낮아졌다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 실적 감소에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹의 영향으로 글로벌 경기는 물론 국내 수요산업이 전반적으로 위축됐으며, 사업구조 효율화의 결과로 전체 생산량이 줄었기 때문이라고 설명했다.

코로나19의 세계적 확산으로 주요 해외법인이 상반기에 셧다운(Shut down)된 상황도 수익성 악화의 요인으로 꼽았다. 다만 최근 글로벌 경제 회복에 맞춰 생산·판매활동이 재개되며 매출 및 수익성이 개선되고 있는 추세라고 밝혔다.

◆ 적자 사업 구조조정 검토…올해 수익성 강화

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 앞으로 사업구조 효율화 및 고부가 제품의 개발 및 시장공략에 역량을 집중함으로써 '수익성 중심의 철강사'로 거듭나겠다고 밝혔다. 지난해 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 사업구조 효율화를 꾀하기 위해 박판열연설비, 컬러강판설비 등 경쟁력이 떨어지는 부문에 대해 사업철수를 단행한 바 있다. 또한 단조사업 부문을 분리시켜 단조전문 자회사 현대IFC를 출범해 흑자경영을 지속하고 있다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 관계자는 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해도 핵심 사업 외에 수익성이 지속적으로 낮은 저수익 사업은 구조조정을 검토하겠다"며 "지난해 박판, 열연, 단조 세 부분 사업 조정을 하면서 일부 단기순손실을 냈지만 올해부터 적자가 지속된 사업을 걷어내 손익에 유리하게 반영될 것"이라고 말했다.

그러면서 "후판과 특수강은 주력 강종이라 긴 호흡으로 구조조정을 검토하는 사업"이라며 구조조정보다 수익성 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다. 다만 "스테인리스 사업은 손익분기점(BEP)가 작년 수준을 유지 중"이라며 "구조조정 여부는 아직 결정 안 됐다"고 덧붙였다.

올해는 철강 본연의 제조경쟁력을 확보하겠다는 방침이다. 열연부문의 생산성을 향상하고 냉연설비를 신예화해 자동차강판의 생산성과 품질을 한층 향상시키겠다고 밝혔다. 또한 지난 해 개발 완료된 '9% Ni 후판'의 양산체계를 구축함으로써, 친환경 기조에 따라 수요가 확대되고 있는 LNG 추진선 및 LNG 저장시설 시장을 적극적으로 공략할 계획이다.

◆ 자동차 강판·조선 후판 가격 인상 협상 중…철스크랩 제품 스프레드 유지 계획

글로벌 철강수요가 회복세를 보임에 따라 마케팅 활동도 강화한다. 원자재 가격상승분을 제품가격에 적극 반영하고 고부가 제품에 대한 판매 확대를 통해 수익성을 개선해 나가겠다고 밝혔다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 관계자는 "자동차 강판과 조선 후판 가격 협상을 1~2분기 내에 결론을 내도록 노력 중이다"라며 ""현대차·기아와 자동차 강판 가격 협상을 긍정적으로 진행하고 있고, 조선 후판은 현대중공업 중심으로 가격 인상을 협상중이다"라고 말했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 올해 자동차산업 등 수요시장 변화에 기민하게 대응하며 고부가 제품 위주의 선행영업을 확대해 나갈 예정이다. 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,750 전일대비 1,850 등락률 -4.34% 거래량 1,418,701 전일가 42,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"[컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토" close 은 지난 2019년 상하이모터쇼를 통해 자동차 소재 전문브랜드인 'H-SOLUTION'과 전기차 콘셉트카 ‘H-SOLUTION EV’를 선보이는 등 전기차 시대가 필요로 하는 소재에 대해 지속적으로 준비해왔다.

이밖에도 글로벌 자동차강판 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 신규강종 개발에 박차를 가하고 있다. 2020년 48종의 강종을 개발한데 이어 올해는 45개 강종을 신규 개발해 총 누계 311종의 자동차용 강종 개발 완료를 목표로 하고 있다.

봉형강 부문에서도 최근 완료된 인천공장 대형압연라인 신예화에 힘입어 건설강재 시장의 프리미엄 제품 수요에 적극 대응한다는 방침이다. 이번 신예화로 인해 생산능력은 약 14만t 늘어났으며, 극후·고강도 H형강 등 고부가 신제품 생산이 가능해져 수주경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

사회적 소명에 충실하기 위한 ESG 활동도 적극적으로 추진해나간다. 탄소배출 감축을 위해 코크스건식소화설비(CDQ)에 대한 투자를 지속하는 한편, 그린본드 발행을 통해 마련한 재원으로 환경분야 투자를 확대한다는 방침이다. 2024년 설치 완료되는 CDQ설비가 가동되면 연간 50만 톤에 달하는 탄소배출 감축효과를 거둘 수 있을 것으로 보고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr