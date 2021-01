[컨콜] 현대제철 "후판·특수강은 주력…구조조정은 신중히"

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 1,800 등락률 -4.23% 거래량 1,259,111 전일가 42,600 2021.01.28 14:59 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토"[컨콜] 현대제철 "자동차 강판·조선 후판, 가격 인상 요구 중" close 은 28일 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "후판과 특수강은 긴 호흡으로 구조조정을 검토하는 사업"이라고 밝혔다.

그러면서 "후판과 특수강은 주력 강종"이라며 "시황에 의해 적자인 측면도 있고, 개선 과정에 있다"고 설명했다.

이어 "스테인리스 사업은 손익분기점(BEP)가 작년 수준을 유지 중"이라며 "구조조정 여부는 아직 결정 안 됐다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr