속보[아시아경제 임주형 기자] 정세균 국무총리가 28일 열린 방송기자클럽 토론회에서 "사회적 거리두기를 하향 조정하는 논의가 있었으나, 최근 집단 감염으로 이를 재검토 하기로 했다"고 말했다. 정 총리는 "오늘 아침 중대본 회의에서 지자체의 여러의견을 청취했다"며 이같이 밝혔다.

이어 정 총리는 "그동안 코로나 감염이 지속해서 안정세로 가다가 다시 상황이 불확실해졌다"며 "가능하면 내일 거리두기 조정방향을 확정할 예정"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr