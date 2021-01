[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 이철우 도지사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 것으로 확인돼, 관사에서 비대면 재택근무에 들어갔다고 28일 밝혔다.

이 지사는 지난 26일 경북청년봉사단이 도내 어르신에게 코로나19 방역물품을 기증하는 행사에 참석했다. 이날 행사 참석자 가운데 확진자가 발생한 것으로 뒤늦게 파악됐다.

이철우 도지사는 28일 코로나19 검사를 받는 한편 방역지침에 따라 자가격리에 들어갔다.

경북도 관계자는 "도지사께서 영상회의 등 비대면 방식을 통해 도정운영에 공백이 생기지 않도록 만전을 기하고 있다"고 전했다.

