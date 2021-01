중기부, 매출채권보험 20조원 인수…中企 외상대금 회수 지원

코로나19 피해기업 지원·비대면 일괄지원 서비스 앱 개발 등 중점 추진

[아시아경제 김희윤 기자] # 산업용 케이블 제조기업 A사는 지난해 5월 거래업체 B사의 부도로 예상치 못한 도산 위기에 내몰렸다. 큰 규모의 미수금으로 연쇄 부도 위기를 맞은 A사는 불행 중 다행으로 매출채권보험에 가입돼있어 미수금 중 9억원을 보상받아 도산 위기를 넘길 수 있었다.

중소벤처기업부는 중소기업의 외상 매출채권 손실로 인한 연쇄 부도 방지와 경영안정 지원을 위해 올해 20조원 규모의 외상 매출채권보험을 인수할 계획이라고 28일 밝혔다.

매출채권보험은 1997년부터 중소기업이 거래처에 물품 또는 용역을 외상으로 납품하고 거래처 부실로 대금을 회수하지 못할 경우 손실을 보상해주는 제도로 중기부에서 신용보증기금에 위탁운용하고 있다.

가입 대상은 중소기업과 평균 매출액 3000억원 미만의 중견기업으로 기업당 보험 가입한도는 최대 100억원이다.

특히 올해는 코로나19 장기화로 인해 경기 불확실성이 지속되는 상황에서 보다 많은 중소기업이 보험 가입을 통해 안전망을 강화하고 사업경쟁력을 높일 수 있도록 할 계획이다.

사업은 먼저 코로나19 위기 극복을 위해 피해기업의 보험료를 10%(5000억원 규모)를 지원하고, 모바일 기기로 보험 가입부터 보험금 청구까지도 가능하도록 비대면 일괄 서비스 앱도 개발·고도화 할 예정이다.

또한 지방자치단체 협약보험을 지속적으로 확대해 지역소재 중소기업에게 보험료 부담 완화 등을 지원할 계획이다

중기부는 중소기업에 금융 접점인 은행을 통해 보험안내, 추천 등이 가능하도록 사업을 추진 중이다.

노용석 중기부 글로벌성장정책관은 “지난 25년간 중소기업의 든든한 경영 안전판 역할을 담당해온 매출채권보험의 적극적 활용을 당부드린다"며 "코로나19 이후 빠르게 변화되고 있는 경제 여건에 맞춰 제도개선 등에 최선의 노력을 하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr