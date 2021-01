[컨콜] 삼성전자 "반도체 빅사이클, 2017~2018년 수준 기대는 신중"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "주요 응용처를 중심으로 수요가 상승하기 때문에 올해 D램 ASP가 상승할 것으로 기대하고 있다"면서도 "코로나19가 재확산하거나 지정학적 리스크가 산재해 있어 2017~2018년에 걸친 그런 수준의 빅사이클에 대해서는 신중한 입장을 취해야 한다"고 밝혔다.

