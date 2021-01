네이버 3년 만에 영업익 1조원 돌파…신사업 '훨훨'(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 28일 지난해 매출 5조3041억원, 영업이익 1조2153억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년대비 각각 21.8%, 5.2% 증가한 수치다.

영업이익이 1조원대를 넘어선 것은 2017년 이후 3년 만이다. 지난해 3분기부터 자회사 라인 매출을 제외한 것을 감안하면 역대 최대 실적이다. 네이버는 라인-Z홀딩스 경영통합에 따라 지난해 3분기부터 매출 구분을 변경했다. 기존 매출에서 자회사 라인 매출이 빠졌다.

지난해 4분기 매출은 전분기 대비 11.2% 증가한 1조5126억원을 기록했다. 영업이익은 3238억원으로 전분기 대비 11% 증가했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 속에서도 광고 등이 포함된 '서치플랫폼' 매출은 견조함을 유지했다. 서치플랫폼 4분기 매출은 7702억원을 기록하면서 전분기 대비 8.5% 늘었다. 연간 매출은 2조8031억원으로 전년 대비 5.6% 성장했다.

언택트 여파로 쇼핑 사업은 이번에도 효자 노릇을 톡톡히 했다. 커머스 부문 4분기 매출은 3168억원으로 전분기대비 11% 성장했다. 연매출은 전년 대비 37.6% 성장한 1조897억원을 기록했다.

핀테크·콘텐츠 등 신규 사업의 성장세도 돋보였다. 핀테크 부문은 네이버페이의 성장에 힘입어 전분기 대비 15.6% 성장한 2011억원을 기록했다. 연매출은 6775억원을 올리면서 전년 대비 66.6% 증가했다. 네이버파이낸셜은 '스마트스토어 사업자 대출'을 통해 금융 이력이 없는 씬파일러와 중소사업자(SME)들을 위한 핀테크를 본격화하면서 사업을 확장하고 있다.

웹툰 등 콘텐츠 사업의 성장세도 거세다. 네이버 웹툰 등이 포함된 콘텐츠의 4분기 매출은 전분기 대비 20.9% 증가한 1389억원이었다. 연매출은 4602억원으로 전년 대비 48.8% 성장했다.

클라우드 부분은 856억원의 매출을 기록했다. 코로나19 영향으로 재택근무·원격수업 등을 위한 클라우드 서비스 수요가 증가한 덕이다. 클라우드 연매출은 전년 대비 41.4% 성장한 2737억원을 기록했다.

네이버는 향후 적극적인 투자와 제휴 등을 통해 사업을 확장한다는 계획이다. 한성숙 네이버 대표는 "SME와 창작자들의 디지털 경쟁력을 높이는 첨단 기술 기반의 스마트 도구를 개발하는 데 집중된 연간 25% 규모의 R&D 투자를 더욱 높여가는 등 적극적인 연구개발, M&A, 제휴를 통해 네이버가 아우르는 생태계를 확장하고, 함께 성장해 나가기 위해 끊임없이 도전하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr