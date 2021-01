차별화된 제품 및 서비스 통해 고객 중심 경영 실천

[아시아경제 임혜선 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 '대한민국 브랜드 명예의 전당' 커피전문점 부문에 2년 연속 선정됐다.

산업정책연구원(IPS)이 주최하는 대한민국 브랜드 명예의 전당은 매년 각 산업별로 소비자들에게 가장 사랑을 받은 우수한 제품과 서비스, 브랜드를 선정하는 시상식이다. 경영 실적, 브랜드 가치, 고객 만족, 마케팅 커뮤니케이션 등 4개 분야를 종합적으로 평가한다.

투썸 측은 "수준 높은 커피와 이에 어울리는 프리미엄 디저트를 지속적으로 제안하고 프리미엄 디저트 카페에 걸맞은 차별화된 고객 경험을 제공해온 점을 인정받아, 브랜드 가치와 소비자 만족도 항목에서 높은 점수를 받으며 국내 카페 프랜차이즈를 대표하는 브랜드로 선정됐다"고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr