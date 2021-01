롯데, 설 맞아 파트너사 납품대금 6400억 조기 지급

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 28일 파트너사들의 자금 운용에 도움을 주기 위해 납품대금 약 6400억 원을 조기 지급한다고 밝혔다. 중소 파트너사들이 명절에는 급여 및 상여금 등 일시적으로 다양한 곳에 자금이 많이 필요하다는 점을 감안해 앞당겨 지급하기로 한 것이다.

이번 납품대금은 설 연휴 3일 전인 2월 8일까지 모두 지급 완료될 예정이다. 롯데백화점, 롯데e커머스, 롯데정보통신, 롯데건설, 롯데케미칼 등 30개 계열사 약 1만8000개의 중소 파트너사가 혜택을 볼 것으로 예상된다.

한편, 롯데는 27일 사회복지공동모금회 등과 함께 전국 홀몸 어르신 520분께 ‘마음 방역 꾸러미’를 전달했다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 외부활동이 제약되면서 정서적 고립감 등 어려움을 겪고 있는 홀몸 어르신들을 지원하기 위해 진행됐다. 마음 방역 꾸러미에는 반려 식물, 홍삼 간식, 체온계, 찜질기가 담겨있다.

