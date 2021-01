美·日 정상 통화…백악관 "미·일 동맹 인도-태평양 평화·번영 주춧돌"

[아시아경제 박병희 기자] 스가 요시히데 일본 총리는 28일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령과 통화하고 미일 동맹 강화에 합의했다고 밝혔다.

NHK 등에 따르면 바이든 대통령과 스가 총리는 이날 자정을 넘겨 오전 1시 전까지 약 30분간 통화했다.

스가 총리는 주요 안보 이슈에 관해 미국과 일본의 협력 태세를 재확인했다고 평했다. 그는 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오) 열도가 미국의 일본 방위 의무를 규정한 미일안보조약 제5조의 적용 대상이라는 점에 대해 바이든 대통령과 의견을 같이 했으며 납북 일본인 문제도 조기에 해결하기 위해 협력키로 했다고 밝혔다.

백악관도 이날 두 정상이 미일 동맹의 중요성을 확인했다고 전했다. 백악관은 지난해 대중국 압박 논란을 일으킨 '인도-태평양(Indo-Pacific)'이라는 표현을 사용했다.

백악관은 "미일 동맹이 인도 태평양 지역의 평화와 번영을 위한 주춧돌이기 때문에 미일 동맹이 중요하다"고 강조했다. 이어 양 국 정상이 호주, 인도와 협력을 강화하기로 합의했다고 전했다.

백악관은 또 양 국 정상이 동맹을 강화하기로 합의했다며 기후변화와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등의 문제에도 협력키로 했다고 전했다. 양국 정상은 한반도의 완벽한 비핵화의 필요성도 재확인했다고 백악관은 밝혔다.

스가 총리는 "앞으로 더 많은 통화를 하면서 동맹을 더 확고히 하기로 했다"고 말했다. 또 신종 코로나19 상황을 고려하면서 가능한 빨리 방미 일정을 조율키로 합의했다고도 밝혔다.

스가 총리는 도쿄 올림픽과 패럴림픽에 대해서는 이야기하지 않았다고 밝혔다.

