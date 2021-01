[신간안내] '도티의 플랜B' 外

◆도티의 플랜B= 구독자 250만명의 국내 유명 유튜버 도티가 전하는 창업 성공 노하우. 직장인의 2대 허언으로 ‘퇴사하겠다’와 ‘유튜브하겠다’가 있을 만큼 유튜브는 많은 퇴사 예정자에게 ‘플랜B’로 자리 잡은 지 오래다. 저자가 유튜브 크리에이터와 기업가로서 지속 가능한 성공을 위해 뭘 고민하고 준비해 왔는지 담았다. (도티 지음/웅진지식하우스)

◆최고 혁신기업은 어떻게 만들어지는가= 최근 10년간 미국 경제전문지 포브스가 발표한 ‘세계 100대 혁신기업’에서 네 차례나 1위를 차지한 세일즈포스닷컴의 혁신 전략. 창업자 마크 베니오프가 직접 집필한 것으로 단기간 초고속 성장을 이루는 과정에서 어떻게 혁신이 창조·실행됐는지 공개한다. (마크 베니오프·칼리 애들러 지음/한국CEO연구소)

◆미스터 트와이스= 드라마 ‘올인’의 실제 주인공 차민수의 삶을 전하는 에세이. 승부사의 삶을 담담하게 기록했다. 포커가 여전히 음지의 스포츠로 인식되는 현실에서 자신의 에세이가 포커 대중화에 조금이나마 기여할 수 있기를 바라는 마음이다. 저자의 치열한 삶의 이야기를 듣다 보면 포커가 조금은 다르게 보이지 않을까. (차민수 지음/문예춘추사)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr