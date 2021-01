‘2021년 설 명절 맞이 은평구 전통시장 이벤트 행사’ 개최

제수용품 5~10% 할인행사, 경품 추첨 등 혜택 제공

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 설 명절을 맞아 1월29 ~2월10일 13일간 전통시장 및 연신내 상점가 등 7개소에서 ‘2021년 설 명절 맞이 전통시장 이벤트 행사’를 개최한다.

이번 행사는 경기침체와 코로나19 장기화 등으로 어려움을 겪고 있는 전통시장과 상점가 매출을 증대시키고 주민들에게 신선한 농·축산물과 제수용품을 저렴한 가격으로 공급하기 위해 마련됐다.

설 명절 이벤트 행사를 개최하는 곳은 연서, 대림, 대림골목, 대조, 신응암, 증산 6개 시장과 연신내상점가 총 7곳이며, 시중 가격보다 5~10% 할인된 가격에 제수용품, 과일, 떡 등을 판매, 다양한 이벤트를 통해 온누리상품권, 식료품 등의 경품을 지급한다.

전통시장 이벤트 행사와 관련해 자세한 사항은 시장별 상인회 및 은평구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr