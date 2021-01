열린민주당, 조수진 의원에 "정치는 괴물이 하는 일 아니다"

[아시아경제 박철응 기자] 열린민주당이 "정치는 괴물이 하는 일이 아니다"는 논평을 냈다. 조수진 국민의힘 의원의 '후궁' 발언을 비판한 것이다.

정윤희 열린민주당 부대변인은 "조수진 국민의힘 의원의 ‘후궁’ 막말은 여성 정치인들에 대한 성희롱 뿐만 아니라 국민에 대한 희롱이며 모욕"이라며 "국민 밉상을 자처한 조수진 의원은 국회의원 자격이 없다는 것을 스스로 증명해 보였다"고 했다.

이어 "조수진 의원이 국민을 모욕하는 막말을 보니 국민의힘 문 닫을 날이 멀지 않았다. 국회의원은 국민을 대표하는 헌법기관이다. 국회의원의 언행이 중요한 이유다. 국민들은 조수진 의원의 막말을 더 이상 듣고 싶지 않다"고 했다.

정 부대변인은 "국회는 윤리특별위원회를 열어 조수진 의원의 후궁 망언을 국민모욕죄로 반드시 제명하고 국회의원직을 박탈해주길 바란다. 정치는 사람이 하는 일이지 괴물이 하는 일이 아니다"고 했다.

