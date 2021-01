8년 끈 '상암 롯데몰' 착공 속도…서울시 심의 통과

서울시, 도시건축공동委 열고 '세부개발계획' 수정 가결

[아시아경제 김혜민 기자] 롯데그룹의 서울 마포구 상암 디지털미디어시티(DMC) 복합쇼핑몰 개발 사업이 8년 만에 서울시 문턱을 넘었다.

서울시는 27일 도시건축공동위원회를 열고 상암 롯데몰에 대한 구체적 계획을 담은 '상암 DMC 특별계획구역 세부개발계획 결정안'을 수정 가결했다.

DMC역 인근에 있는 상암 롯데몰 면적은 2만644㎡(약 6250평) 규모다. 서울시는 2011년 복합쇼핑몰 유치를 목적으로 특별계획구역으로 지정했고 2013년 롯데쇼핑에 1972억원을 받고 매각했다. 하지만 서울시가 '인근 전통시장과 상생 합의'를 추진하라고 요구하면서 개발이 늦어졌다.

롯데그룹은 서울시의 요구대로 2017년 판매시설 축소와 지역주민 우선 채용 등의 내용을 담은 상생협력 방안을 내놨다. 인근 전통시장 17개 중 16곳이 찬성했지만, 서울시는 1곳이 반대했다며 개발계획안 심의를 보류해왔다.

하지만 롯데그룹의 위법 소송 제기와 감사원의 지적이 이어지자 서울시는 결국 본격적인 심의에 들어갔고, 최종 승인했다.

도건위가 이날 가결한 세부개발계획에는 상암~수색 지역 간 교류를 활성화하기 위해 입체적 보행연결통로를 설치하고 I3·I4 2개 획지를 통합해 규모있는 복합개발이 가능하도록 하는 내용이 담겼다. 계획안이 가결됨에 따라 상암 롯데몰은 이르면 올해 상반기 착공이 가능할 것으로 보인다.

서울시 관계자는 "DMC 지역을 중심으로 발생하는 업무수요를 지원하는 한편 부족한 중심 상업·생활편익 시설을 확충하고 상업·집객 기능 유치를 통해 지역 일자리를 창출함으로써 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

