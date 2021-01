보맵, 마이데이터 사업자 선정…"개인 밀착형 서비스 준비"

금융·비금융 데이터 효용가치 높여 단계적 사업확대

[아시아경제 기하영 기자]인슈어테크 기업 보맵이 27일 금융위원회로부터 마이데이터(본인신용정보관리업) 사업권을 획득했다고 밝혔다.

보맵은 지난해부터 보안 솔루션 도입, 정보보안실 신설, 빅데이터랩 신설 등 보안수준을 강화하고 사내 데이터 분석 역량을 높이며 마이데이터 사업을 위한 기반을 구축했다.

마이데이터 사업자에 선정된 만큼 금융, 비금융 데이터를 바탕으로 고객에게 최적화된 상품과 개인화 서비스를 본격적으로 제공할 계획이다. 특히 데이터 분석 알고리즘을 고도화해 예상 손실을 선제적으로 대응할 수 있는 개인 밀착형 서비스를 준비하고 있다. 또 금융사의 디지털 파트너 역할을 맡아 고객이 필요에 따라 다양한 플랫폼에서 보험 솔루션을 이용할 수 있는 환경을 만들 예정이다.

류준우 보맵 대표는 "보험은 다른 금융 분야보다 헬스케어, 의료 등 비금융 데이터 활용성이 높다"며 "단순히 보험계약을 보장 항목으로 비교하는 수준을 벗어나 건강, 자산현황, 생활습관 정보와 결합해 사전 예방을 확대할 것"이라고 말했다.

