[컨콜] LG에너지솔루션 "올해 배터리 영업이익 목표는 '조' 단위"

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션은 27일 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "올해는 주요 완성차 업체의 전기차 출시 확대로 매출 성장 기조를 유지하고, 해외 생산거점 안정화, 가동률 증가로 수익성도 개선될 전망"이라고 밝혔다.

이어 "올해 배터리 부문 영업이익은 원가절감 지속 등의 노력으로 조 단위를 창출하는 것이 목표다"라고 덧붙였다.

