노원구 복지사각지대 해법?...‘노원 똑똑똑 돌봄단’ 출범

2단계에 걸쳐 돌봄 미연계 대상 및 한부모가정 중 돌봄 필요가구 총 4512가구 선정... 동네사정에 밝은 지역 거주자 200명으로 구성된 돌봄단

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 돌봄과 관심이 필요한 주민 적극 발굴과 지속적이고 정기적인 돌봄서비스 제공을 위해 ‘노원똑똑똑돌봄단’을 운영한다.

첨단 스마트기술과 촘촘한 복지 제도를 갖춰도 대상자들이 이용할 수 없고, 이용하지 않는다면 의미가 없다.

해법은 관심이다. 노원 똑똑똑 돌봄단은 ‘닫힌 마음의 문을 똑똑똑 두드린다’는 뜻으로 복지 사각지대 발굴은 물론 이후 대상자 가정방문과 전화를 통해 지속적으로 안부를 확인하는 것이 주 역할이다.

돌봄 대상자는 2단계 작업을 거쳐 최종 4512명을 선정했다. 중복 방지를 위해 ▲국민기초수급자와 차상위 계층인 노인, 장애인, 중장년 중 그동안 구청 등의 돌봄을 받지 않고 있는 1인 가구 3752명과 ▲한부모 세대 중 장애, 질병, 자녀양육 어려움을 겪는 가구 760명이다.

돌봄단은 단순 자원봉사자가 아니다. 책임감과 지속적 활동을 지원하기 위해 200명을 공개모집했다. 활동실비, 상해보험 가입, 돌봄단원증 및 유니폼 등을 지급한다.

돌봄단은 거주 지역의 돌봄 수요에 따라 동별 4~14명이 배치돼 1일 4시간이내, 주 3일 활동해 중장년층의 사회 참여 및 일자리 창출에도 기여할 것으로 보고 있다.

동 주민센터별로 코로나19 방역수칙과 방문안전 등 소정의 교육 실시 후 오는 2월부터 본격적인 활동에 들어간다.

한편, 구는 2019년 흩어진 공공복지자원과 민간복지자원의 정보를 한곳에 모은 공유복지 플랫폼 ‘노원복지샘’ 홈페이지를 구축했다. 그 전까지 민간복지 자원 정보를 얻기 위해서는 해당기관마다 일일이 접속했어야 했다.

노원복지샘은 노원구 내 192개 민간 사회복지기관과 구에서 시행하는 모든 복지서비스를 이용자가 한 눈에 확인할 수 있도록 해 높은 호응을 얻고 있으며 이번 돌봄 대상자 선정에도 큰 역할을 했다.

오승록 구청장은 “좋은 복지서비스자원은 필요한 복지대상자를 만났을 때 그 빛을 발한다”면서 “한 사람도 놓치지 않고, 한 사람이라도 더 찾아내는 촘촘한 노원돌봄체계를 구축하겠다”고 말했다.

