GS리테일, 국가유공자 가족에게 '보훈문화상' 상금 2배 기부

GS리테일, 국가유공자 다섯 가족에게 기부금 전달식 진행

보훈문화상 수상 상금 1000만원과 GS리테일 매칭그랜트 1000만원…총 2000만원 기부



[아시아경제 김유리 기자] GS리테일은 27일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 국가유공자 다섯 가족에게 기부금 2000만원을 전달했다고 밝혔다. 이번 기부금 전달식에는 조윤성 GS리테일 사장과 이성춘 서울지방보훈청장을 비롯한 관계자들과 국가유공자 가족들이 참석했다.

해당 기부금은 GS리테일이 지난해 12월 개최된 '제21회 보훈문화상 시상식'에서 '보훈문화상(단체)'을 수상하며 받은 상금 1000만원과 GS리테일이 매칭그랜트로 더한 1000만원으로 조성했다.

GS리테일은 보훈문화 확산을 위해 다년간 노력한 공로를 인정받아 수상한 상의 상금을 국가를 위해 헌신한 국가유공자 가족에게 환원하고자 이번 기부금 전달식을 진행하게 됐다고 밝혔다. 이번 기부금은 국민의 생명 재산 보호와 직접적인 관련이 있는 직무 수행 중 순직한 국가유공자의 가족들에게 전달됐다.

한강 투신자 수색사고 공무 수행 중 순직한 고(故) 유재국 경위(경찰), 음주 의심 교통사고 처리 중 2차 사고로 인해 순직한 고(故) 이상무 경위(경찰), 민간인 보트 위험 신고를 받고 출동 중 구조 보트가 전복돼 순직한 고(故) 심문규 소방장(소방), 촛대바위 교량설치 작업 익수자 및 고립자 구조작업 중 순직한 고(故) 박권병 경장(해경), 태백시 강풍에 지붕 낙하사건으로 출동해 제거조치 작업 중 순직한 고(故) 허승민 소방위(소방)의 가족이 대상이며 미취학 아동이 있는 가정 위주로 지원됐다.

조윤성 GS리테일 사장은 "어려운 여건과 상황 속에서도 국민생활과 밀접한 공무를 수행하며 순직한 의인 가족들께 보훈문화상 상금과 더불어 작은 마음을 전할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "향후에도 GS리테일은 따뜻한 마음을 지역사회 곳곳에 전할 수 있는 다양한 나눔 활동을 적극적으로 실천해나가겠다"고 말했다.

한편 GS리테일은 ▲독립운동가 알리기 도시락 스티커 캠페인 ▲100명 고객과 함께하는 임시정부 역사탐방 ▲독립운동가 후손 지원 ▲'끝까지 찾아야 할 122609 태극기' 캠페인 동참 등 활동을 수년간 펼쳐왔다. 지난해 12월 국가보훈처가 주최한 '제21회 보훈문화상' 시상식에서 '보훈문화상(단체)'를 수상했다.

