진에어, 설 연휴 국내선 임시 증편…역귀성 항공편 20% 할인

진에어는 설 연휴를 앞두고 국내선 증편을 실시하고 일주일 간 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 450 등락률 -2.55% 거래량 197,492 전일가 17,650 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 진에어 "쇼핑하면 항공권 드려요"…지니스토어 구매 이벤트진에어, 특성화고 학생 초청 관광 비행 체험 진행진에어, 울산·포항 노선 이벤트…숙박권 등 경품 증정 close 는 설 연휴인 다음달 11일부터 14일까지 ▲김포~부산 17편 ▲김포~광주 8편 ▲김포~대구 8편 ▲김포~포항 8편 ▲김포~제주 6편 ▲부산~제주 2편 등 국내선 7개 노선에 대해 총 50편(왕복 기준)을 임시 증편한다. 해당 항공편은 진에어 홈페이지 및 웹, 앱을 통해 예매 가능하다.

더불어 다음달 2일까지 역귀성 항공편을 예매하는 고객을 대상으로 항공 운임의 최대 20% 할인을 제공한다. 탑승 기간은 내륙발 김포행 또는 제주발 내륙행 노선의 경우 다음달 10일과 11일 양일 간이며, 김포발 내륙행 또는 내륙발 제주행 노선은 다음달 13일부터 15일까지다.

할인 적용 방법은 진에어 홈페이지 이벤트 페이지에서 프로모션 코드를 복사해 항공권 예매 단계에서 입력하면 된다.

