국민의힘 서울시장 보궐선거 경선후보인 오세훈 전 시장이 27일 ‘연트럴 파크'로 불리우는 서울 마포구 연남동 경의선숲길공원에서 ’균형발전 프로젝트 1탄‘ 선거 공약을 발표하고 있다./윤동주 기자 doso7@

