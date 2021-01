공정성과 투명성, 감사결과에 대한 수용성 등 높아질 것으로 기대

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 감사위원회가 27일 감사위원 6명과 함께 제1회 감사위원회를 개최했다.

감사위원회 설치는 도민의 감사 참여를 활성화하고 자체 감사의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 도지사 소속 합의제 행정기구로 설치됐다.

감사위원회는 감사계획 수립, 감사 결과 처분 요구, 관련자 징계 요구 등의 사항을 심의하고 결정한다.

회의는 월 1회 정례회와 필요시 임시회를 개최하게 된다.

이날 정례회에서는 감사위원회 주요 업무 보고와 올해 자체 감사계획 보고 등이 있었다.

도 감사위원회는 불이익 처분 결정에 있어서 관계인이 위원회에 참석해 진술할 권리를 보장함으로써 감사 결과에 대한 수용성을 높여나갈 계획이라고 밝혔다.

