김해청소년문화의집, 2021 청소년 자치기구 모집

참여·운영위원회, 동아리 등 9개 분야 120명 모집

2월 8일 줌으로 온라인 설명회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 청소년 문화의 집에서 ‘2021 청소년 자치 가구’ 참가 청소년을 모집한다.

27일 문화의 집에 따르면 접수는 2월 1일부터 18일까지다.

자치활동에 관심 있는 관내 청소년(14~24세)이면 누구나 지원할 수 있다.

신청 방법은 청소년문화의집 홈페이지 공지사항에서 신청서를 다운받아 작성 후 이메일로 제출하면 된다.

모집 분야 청소년 정책을 제안하는 청소년참여 위원회, 청소년문화의집 운영 전반을 함께 할 청소년운영위원회, 7개의 동아리가 있으며 원하는 한 곳에만 신청할 수 있다.

활동에 참여하는 청소년에게는 위촉장 수여, 활동 내용에 따른 자원 봉사확인서 및 활동 증명서 발급 등의 혜택을 준다.

2월 8일 오후 2시 줌으로 진행되는 ‘자치기구 온라인 설명회’를 통해 더욱 자세한 정보를 들을 수 있다.

문화의 집 관계자는 “다양한 청소년 자치기구 활동으로 자신의 목표를 향해 다가가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

