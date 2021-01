충남, 수산식품 클러스터 조성…미래 먹을거리 산업 육성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 수산식품 클러스터 조성을 추진한다. 클러스터는 수산식품산업을 지역 미래 먹을거리로 육성하는 역할을 하게 될 예정이다.

도는 총사업비 1200억원을 투입해 ‘충남형 수산식품 클러스터’를 조성할 계획이라고 27일 밝혔다.

수산식품 클러스터는 관련 기업, 연구소, 대학 및 기업 지원시설을 한 지역에 집중시켜 상호연계를 통한 시너지효과를 낼 수 있도록 하는 집합체로 수산물의 고부가가치화와 첨단화 등 미래성장 전략 마련을 위해 조성된다.

도는 타당성 조사용역과 시·군 협의를 거쳐 최종 사업지를 선정하고 2023년까지 행정절차를 마무리한 후 2024년~2026년 설계·공사를 완료할 계획이다.

부지 규모는 2만9700㎡이며 부지 내 주요 입주시설은 ▲사물인터넷(IoT) 스마트 물류창고 ▲디지털 트윈(Digital Twin) 가공시설 ▲수산식품 연구개발(R&D)센터 ▲창업·보육센터 ▲상설 전시·판매장 ▲무역지원센터 ▲태양광 발전시설 등이 예정됐다.

도는 수산식품 클러스터가 조성되면 수산물 생산부터 가공, 유통, 수출로 이어지는 전 과정을 패키지로 지원하는 통제탑 역할을 하도록 할 복안이다. 또 HACCP 의무화 등 국제적 수준의 엄격한 품질·위생·규격 관리 시스템을 구축키로 했다.

이를 통해 도는 지난해 6% 수준이었던 지역 수산물 학교 급식 공급률을 2026년까지 60%로 끌어올리고 기업 납품 및 해외 수출규모를 확대해 나갈 계획이다.

한편 도는 올해 추가경정 예산 1억원을 확보해 기본 계획및 타당성 조사 용역을 진행하고 내년 하반기 해양수산부에 2022년 예비타당성 조사를 신청할 예정이다.

