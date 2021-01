방역당국 "방심하면 다음 주 또는 설 연휴 확진자 증가 우려"

[아시아경제 이춘희 기자] 방역 당국이 최근 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 환자가 평균 400명대를 유지하는 가운데 교회 등에서의 집단 감염과 시민 이동량 증가로 확진자가 다시 늘어날 가능성이 높다고 경고했다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 27일 코로나19 정례브리핑을 통해 "여전히 3차 유행이 진행 중인 가운데 많은 분들의 노력과 희생에도 매일 400명 내외의 적잖은 환자가 발생하고 있다"며 "경계심을 풀 상황이 아니며, 지금 방심하면 다음 주 또는 설 연휴에 환자 수가 증가할 가능성이 높다"고 말했다.

윤 반장은 "최근 주말 이동량이 다시 급격히 증가하고 있다"며 "잇따른 집단감염으로 환자 감소 추세도 다소 주춤한 상황이고, 이동량도 증가해 언제라도 확산세로 이어질 가능성이 높다"고 경고했다. 방역 당국에 따르면 휴대전화 자료를 통해 분석한 지난 주말(23∼24일) 수도권 이동량은 2940만건으로 직전 주말(16∼17일)보다는 12% 늘어났다. 이달 초보다도 31% 증가했다.

윤 반장은 IM선교회 관련 집단감염에 대해 "26일 오후 10시를 기준으로 6개 시설에서 297명의 환자가 확인됐다"며 "40개소에 대한 현장점검을 실시하고 현재 운영 중인 32개 시설을 중심으로 검사 명령 또는 권고를 통보했다"고 설명했다. 그는 "일탈이 이루어지는 공간에서는 시간의 문제일뿐 언제든 코로나 환자가 발생이 되고 확산이 돼 왔다"며 "일탈 역시 부분적으로는 관리와 통제가 작동을 하지만 그것보다 더 중요한 것은 참여와 협조 부분이라고 생각한다"며 방역 수칙 준수를 당부했다.

윤 반장은 "밀접·밀집·밀폐된 장소에서는 언제든 집단감염이 발생할 수가 있다"며 "밀폐된 실내 공간에 많은 사람이 모이는 일은 반드시 피해주시고, 불가피하게 머무르시더라도 최대한 환기와 마스크 착용을 통해 방역수칙을 철저히 준수해 주시기를 부탁드린다"고 강조했다.

그는 이어 "조금이라도 의심증세가 있다면 즉시 선별검사를 받아주시기를 바란다"며 "국민 여러분의 참여로 이루어낸 지금까지의 감소 추세가 계속 이어질 수 있도록 생활 곳곳에서 방역수칙을 철저히 준수해 주시기를 거듭 부탁드린다"고 당부했다.

