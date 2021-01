[아시아경제 지연진 기자] 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 3,315 전일대비 765 등락률 +30.00% 거래량 8,929,643 전일가 2,550 2021.01.27 09:44 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 외국인 2만 1000주 순매수… 주가 1.16%금호에이치티, 커뮤니티 활발... 주가 4.61%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 관계사인 다이노나를 흡수합병한다고 27일 공시했다.

이 회사는 "다이노나의 신약개발 임상 진입이 본격화함에 따라 금호에이치티 자동차 램프사업 뿐만 아니라 글로벌 바이오 전문기업으로서의 회사의 핵심사업을 명확히 하고 이를 통해 대외적인 신임도를 높이겠다"고 밝혔다.

흡수합병을 위한 임시주주총회는 올해 6월10일 오전 0시 전라남도 장성군 동화면 금호에이치티 장성공장 별관 1층에서 열린다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr