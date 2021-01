[아시아경제 김봉주 기자] 가수 겸 배우 한그루가 자신의 쌍둥이 딸, 아들의 근황을 공개했다.

한그루는 26일 자신의 SNS에 쌍둥이 남매 다온, 라온의 사진을 올렸다.

똑같은 옷을 입고 있는 쌍둥이들은 귀엽게 머리를 맞댄 채 카메라를 응시하고 있다.

아이들의 뚜렷한 이목구비, 사슴 같은 눈망울이 시선을 끈다.

한편 한그루는 2011년 EP 앨범 'Groo One'으로 데뷔해 가수 생활을 했으며, 드라마 '연애 말고 결혼', '따뜻한 말 한마디' 등에서 배우로도 활동했다.

그는 2015년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼해 2017년 쌍둥이 딸과 아들을 출산했다.

