‘아이언맨’ 이정환(30)과 ‘골프 아이돌’ 정지유(25)가 마스터바니에디션을 입는다.

크리스에프앤씨는 26일 "두 선수와 장타왕 서요섭(25), ‘퍼팅의 달인’ 문도엽(30) 등 스타 플레이어를 대거 영입했다"고 밝혔다. 한국여자프로골프(KLPGA)투어 멤버 김민선5(26ㆍ한국토지신탁)와 강지선(25ㆍ삼천리), 해외투어에서 활약하고 있는 윤채영(34), 장이근(28ㆍ신한금융그룹)과는 후원 계약을 연장했다.

이정환이 바로 지난해 10월 전역해 올해 한국프로골프(KPGA) 코리안투어에 복귀하는 선수다. "2년 만에 돌아와 너무 기쁘고, 설렌다"며 "좋은 성적으로 보답하겠다"는 각오를 곁들였다. 올해 KLPGA투어에 진출하는 정지유 역시 "선수들에게 인기 있는 의상을 입고 1부투어에서 뛰게 돼 너무 행복하다"면서 "시즌 1승과 신인왕이 목표"라고 투지를 불태웠다.