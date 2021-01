이낙연, 김진욱 만나 “공수처와 민주당은 협업관계”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 26일 김진욱 신임 고위공직자범죄수사처(공수처)장을 만난 자리에서 “공수처와 민주당은 협업관계”라며 도와나갈 것임을 밝혔다.

이 대표는 이날 김 처장과의 예방에서 “첫 걸음을 뗀 공수처가 잘 안착되도록 하고, 공수처에 거는 국민들의 높은 열망과 기대에 꼭 부응해주시길 바란다”며 이같이 말했다.

이에 김 처장은 “25명 규모로 시작은 미약하게 출발하지만 나중에 국민 신뢰를 받는다면 창대하리라 생각한다”며 화답했다.

이 대표는 “저희들의 검찰개혁은 끊임없이 계속 될 것”이라며 “권력기관 개혁과 병행해 공수처는 권력기관 내부의 잘못된 관행과 문화, 또는 특혜가 없어지고 맑고 투명한 공직 사회를 위해 함께해달라”고 당부했다.

김 처장은 “검찰에서 수사하는 사건을 변호하면서 검찰의 어떤 그 조직문화, 성과주의에 의한 무리한 수사를 봐왔다”며 “공수처가 성과 내는 모습을 국민들에게 보이면 검찰 개혁도 자연스럽게 되리라고 생각한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr