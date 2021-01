[아시아경제 박지환 기자] 피씨엘은 26일 5500만원 규모의 의료기기 등 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 2019년말 매출액의 154.03%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr