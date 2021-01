[아시아경제 박지환 기자] 인텍플러스 인텍플러스 064290 | 코스닥 증권정보 현재가 19,400 전일대비 1,000 등락률 -4.90% 거래량 464,330 전일가 20,400 2021.01.26 14:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"인텍플러스, 검사장비 수주 확대 기대…목표가 20%↑"[클릭 e종목]"인텍플러스, 고객사 확대로 매출 성장 본격화 기대"거래소, 알테오젠 등 35개사 '2020년 코스닥 라이징스타' 선정 close 는 삼화양행과 44억원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

이는 2019년 매출액 대비 10.95%에 해당한다. 계약 기간은 오는 5월 20일까지다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr