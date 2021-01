공수처, 수사관 30명 공개모집… 내달 3일부터 접수

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사관 30명을 공개모집한다.

공수처는 26일 고위공직자범죄의 수사 및 조사에 관한 직무를 수행할 4~7급 수사관 채용을 시작한다고 밝혔다.

이번 채용인원은 ▲4급 서기관 2명 ▲5급 검찰사무관 8명 ▲6급 검찰주사 10명 ▲7급 검찰주사보 10명 등 총 30명이다.

수사관에는 일정기간 이상 변호사 자격을 보유하고 있거나 공무원 수사·조사업무를 수행한 경력자만 지원할 수 있다.

임기는 6년이고 연임 가능하다. 공수처 수사관이 되면 고위공직자에 대한 사법경찰관으로서의 직무를 수행하게 된다.

채용은 서류전형, 면접시험 순으로 진행되며 원서접수는 오는 2월3일부터 5일까지다.

김진욱 초대 공수처장은 “국가의 투명성과 공직사회의 신뢰를 높이는 데 뜻을 같이 하는 다양한 경력과 배경을 가진 유능한 인재들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.

