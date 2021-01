바로고, 씨푸드 레스토랑 '보노보노'와 배달대행 계약

[아시아경제 김보경 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고는 신세계푸드가 운영하는 씨푸드 뷔페 레스토랑 '보노보노(BONO BONO)'와 배달 대행 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

바로고는 보노보노 전체 매장을 대상으로 배달 서비스를 제공한다. 보노보노 매장은 삼성점, 죽전점, 김포한강점, 보노보노스시 성수점 등이 있다.

바로고는 생선회, 초밥, 계절 해산물, 사이드 메뉴 등 보노보노의 배달 전용 대표 메뉴 20여 종부터 시그니쳐 모듬회, 초밥, 중식, 한식, 그릴메뉴, 디저트로 구성한 '보노보노 파티팩(8인)'까지 배달한다. 메뉴 주문은 배달의 민족, 위메프오 등 배달 주문 애플리케이션에서 가능하다.

신세계푸드 관계자는 "지난해 12월 보노보노 전체 매출 중 배달이 차지하는 비중이 45%까지 확대될 정도로 해산물 배달 서비스에 대한 고객 호응이 크다"며 "보노보노의 고품질 해산물을 고객들이 언제 어디서나 즐길 수 있도록 바로고와 함께 원활한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

바로고 관계자는 "과거 홀 매장만 운영했던 브랜드들이 코로나19 여파로 배달 전용 메뉴를 구성해 배달 서비스에 나서고 있는 추세"라며 "보노보노 홀 매장에서 즐기던 신선한 맛 그대로를 원하는 곳에서도 즐기실 수 있도록 딜리버리 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

