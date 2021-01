김천시, 축산농가에 5개 분야 걸쳐 40억 지원

사업장소재지 읍면동서 2월10일까지 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시는 축산농가 경영안전 도모를 위해 축산분야 지원사업 신청을 오는 2월10일까지 사업소재지 읍·면·동에서 접수한다고 26일 밝혔다.

올해 축산분야 지원사업은 5개 분야 총 40억원 규모로 이뤄진다. 대가축분야 17종, 중소가축분야 14종, 가금분야 6종, 축산진흥사업 10종 사업과 축산방역분야 7종사업 등 총 54종의 사업을 지원할 계획이다.

축산경쟁력 강화를 위해 약40억원의 사업비를 투입해 한우·젖소 사료 자동급이기, 낙농헬퍼(도우미), 대형선풍기, IOT기반 축우관리시스템 등을 지원한다.

축산농가 환경개선을 위한 스키드로더지원, 방역인프라 구축으로 질병 유입 차단을 위한 중형 소독시설과 가금농가에 CCTV 방역 인프라, 양돈농가 울타리 지원사업 등을 중점적으로 추진할 예정이다.

그밖에 양봉농가 육성을 위해 양봉급이용 사료 및 벌통 전기가온장치 등을 신규사업으로 신설해 지원하는 등 코로나 19로 더욱 어려워진 축산농가에 활력을 불어 넣을 계획이다.

김천시농업기술센터 김재경 소장은 "축산분야 보조사업의 신속한 재정집행으로 코로나 19로 인하여 침체된 축산농가에 활력을 불어넣어 농가경영안정을 도모하는 한편, 지역 경제회복에 모든 역량을 동원하겠다"고 했다.

