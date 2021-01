신라스테이, 설 맞이 '스테이 어웨이, 스테이 커넥티드' 패키지 출시

새해 인사 담아 선물 보내는 배달 서비스+한우선물세트 받는 경품 이벤트

패키지 이용객, 추첨 통해 한우선물세트·신라스테이 숙박권 등 총 145명에 증정



[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이가 설 연휴를 맞아 안전에 중점을 둔 비대면 설 패키지를 출시한다.

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이는 다가오는 2021년 설 연휴에 맞춰 귀성과 여행은 자제하고 비대면을 통해 새해 정성과 덕담을 나눌 수 있는 '스테이 어웨이, 스테이 커넥티드(Stay Away, Stay Connected)' 패키지를 선보인다고 26일 밝혔다.

투숙하는 고객들은 원하는 이에게 신라스테이 시그니처 베어와 연하장을 보낼 수 있다. 새해 호텔에서 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 오후 3시까지 레이트 체크아웃을 할 수 있도록 구성했다. 신축년 새해와 설날을 기념하기 위해 다채로운 경품을 증정하는 선물하'소' 이벤트도 진행한다.

패키지 이용객 모두에게 제공되는 선물하'소' 경품 응모권으로 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 총 145명에게 선물을 증정한다. 1등 10명에게는 20만원 상당의 한우 선물세트, 2등 30명에게는 10만원 상당의 한우 선물세트가 제공된다. 3등 15명은 전국 신라스테이에서 호캉스를 즐길 수 있는 숙박권, 4등 10명에게는 신라스테이 뷔페 레스토랑 식사권 10만원이 제공된다. 5등으로 선정된 80명에게는 신라스테이 핑크 미니 베어가 경품으로 증정된다.

신라스테이는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 거리두기 강화로 고객과 직원의 안전을 최우선으로 운영을 하고 있다"며 "체크인 시 발열체크, PCR 검사 이력 파악, 정기적인 방역소독, 직원들에 대한 보건용품 지급 등과 함께 만에 하나 생길 수 있는 확진자 이용과 관련해 선제 대응 할 수 있도록 프로세스를 갖췄다"고 강조했다.

비대면 명절을 위한 '스테이 어웨이, 스테이 커넥티드' 패키지는 객실(1박), 새해 선물 배달 세트(신라스테이 시그니처 베어 1개, 스페셜 새해 엽서 1장), 선물하'소' 경품 프로모션 응모권 1장, 레이트 체크아웃 오후 3시(토요일 체크아웃 제외)로 구성됐다. 2월28일까지 전국 12개 신라스테이 전 지점에서 이용할 수 있다.

선물하'소' 이벤트 당첨자는 3월11일 신라스테이 공식 홈페이지에 게재하고 개별 통보할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr