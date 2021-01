동원홈푸드 금천미트, 명품 한우 세트 판매

최고 등급 한우로 구성, 가격은 88만~99만원

[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드의 축산 도매 온라인몰 ‘금천미트’가 설을 맞아 최상 등급의 한우로 구성된 '동원 명품한우 VVIP세트'를 다음달 4일까지 판매한다.

'명품한우 VVIP 세트'(등심 3kg·채끝 1kg·안심 1kg)와 '명품한우 VIP 세트'는 마블링 점수 9를 뜻하는 1++(No.9)등급 한우로 구성된 최고급 선물세트다. 1++(No.9)등급 한우는 전체 경매 물량 중 2~3%만 거래될 정도로 희소성이 높다. 가격은 각각 99만원, 88만원이다.

금천미트는 10~20만 원대 선물세트도 함께 선보인다. '한우 종합 세트'와 '한우 혼합 세트'는 각각 19만9000원, 29만9000원이다.

금천미트는 고객이 원하는 용도와 가격에 맞게 고기를 일대일 맞춤형으로 제공하는 ‘미트Q’ 서비스를 운영한다. 축산 전문가가 엄선한 1++등급의 한우부터 한돈, 수입육까지 신선한 고기를 원하는 용도에 맞춰 필요한 날에 배송 받을 수 있다.

