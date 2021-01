철도역이 전하는 지역·역사 이야기 ‘탐방 안내서’ 발간

국가철도공단, '철도역 100' 탐방 안내서 발간

스토리보드 별도 제작해 400여개 역사에 설치…철도역 가치 재조명

26일 '철도역 스토리보드 제막식·탐방 가이드북 출판' 기념행사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 철도역이 간직한 역사·문화·사회·건축사적 가치를 재조명하는 철도역 탐방 안내서가 출간됐다.

국가철도공단은 국내에서 꼭 가봐야 할 철도역 100개를 선정해 5개 테마와 20개 코스로 엮은 ‘철도역 100’을 출간했다고 26일 밝혔다.

‘철도역 100’은 철도공단이 2019년부터 추진하는 ‘철도역 스토리텔링 기록물사업’의 일환으로 출간된 첫 탐방 안내서다.

이 책자에 수록된 100개 철도역은 역사별 고유의 가치에 한국관광공사가 추천하는 국내 관광명소와의 연계성 등을 고려해 최종 선정됐다.

책자는 역사와 문화, 자연과 도시를 주제로 ▲거리를 누비는 도시의 선(16개 역) ▲감성을 채우는 문화의 선(14개 역) ▲설렘을 꿈꾸는 축제의 선(15개 역) ▲풍경을 달리는 자연의 선(18개 역) ▲시간을 되감는 기억의 선(17개 역) 등 5개의 카테고리와 20개 탐방코스로 구성됐다.

‘철도역 100’은 주요 공공 및 대학도서관 등지에 비치되며 철도공단 홈페이지를 통해 전자책(e-book)으로도 열람할 수 있다.

철도공단 김상균 이사장은 “철도역사 탐방 안내서 발간이 철도역에 대한 국민적 관심을 불러일으키는 계기가 되길 기대한다”며 “철도공단은 철도역사가 단순히 교통 인프라 시설이 아닌 지역의 역사와 이야기를 담은 문화공간으로 자리매김 할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

