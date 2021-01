LG유플러스, ‘온택트 덕력검증소’ 골든차일드편 28일 공개

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 오는 28일부터 ‘U+아이돌Live’의 자체 제작 예능 콘텐츠인 ‘온택트 덕력검증소’의 골든차일드(Golden Child)편을 선보인다고 26일 밝혔다. 고객들은 U+아이돌Live 앱(App) 또는 U+tv ‘아이돌Live’ 서비스에서 해당 콘텐츠를 감상할 수 있다.

‘온택트 덕력검증소’는 주로 선물을 받는 입장이었던 연예인이 팬에게 감사의 마음을 담아 선물하는 ‘역조공’을 접목한 예능 프로그램이다. ‘내 팬은 내가 챙긴다’의 줄임말 ‘내팬내챙’을 모토로 지난해 9월 첫 선을 보였다.

이번 골든차일드 편에서는 팬들이 사전에 온라인으로 ‘덕력고사’를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 골든차일드가 다시 팬들에 관한 문제를 풀게 된다. 그 과정에서 팬들은 깜짝 선물을 받기도 하고, 온라인 팬미팅도 진행한다.

LG유플러스는 골든차일드 관련 용품을 제공하는 온라인 이벤트도 진행한다. 팬들은 U+아이돌Live 트위터에 올라온 이벤트 게시물에 ‘좋아요’ 클릭과 리트윗, 응원 댓글 작성을 하면 추첨을 통해 골든차일드의 친필 롤링페이퍼 및 싸인 포토카드를 증정 받을 수 있다.

이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 “코로나19로 오프라인 행사가 줄면서 아이돌그룹과 팬이 온라인으로라도 교류할 수 있는 콘텐츠를 강화하고 있다”라며 “특히 가수들이 팬들에게 보답하는 ‘역조공’ 컨셉 예능 프로그램인 만큼 많은 시청자들에게 호응을 얻을 것으로 기대한다”라고 말했다.

‘온택트 덕력검증소’ 골든차일드 편은 오는 28일부터 총 4회에 걸쳐 방송되며, 매주 화·목 오후 4시 U+아이돌Live를 통해 무료로 독점 공개된다. U+아이돌Live는 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓에서 내려 받아 무료로 이용 가능하다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 더 크고 생생하게 감상할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr