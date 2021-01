[아시아경제 손선희 기자] 홍콩 정부가 25일 중국 푸싱(福星)제약, 독일 바이오엔텍(BioNTech)의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신에 대해 긴급사용을 승인한 것으로 전해졌다.

이날 현지 언론에 따르면 해당 백신 100만회 분량이 다음 달 말께 독일에서 들어올 것으로 전망된다. 홍콩 정부가 코로나19 백신의 사용승인을 한 것은 처음이다.

홍콩 정부는 다음 달 중순부터 전 시민을 대상으로 무료 백신 접종을 시작할 계획으로 알려졌다.

앞서 홍콩 정부는 중국 시노백, 영국 아스트라제네카, 미국 화이자와 각각 750만회분의 코로나19 백신 구매 계약을 체결해 총 2250만회분의 백신을 확보했으며, 추가로 백신을 구하고 있다고 밝혔다.

